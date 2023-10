Rebecca Tarlazzi, la campionessa di pattinaggio si ritira a 24 anni dopo 16 ori: «Soffro di attacchi di panico, ci si aspetta molto da me»

Rebecca Tarlazzi è stata per sedici volte campione del mondo di pattinaggio, di cui dieci in coppia prima con Alessandro Amadesi e poi con Luca Lucaroni. Per 7 volte è diventata regina d’Europa, due volte ha vinto l’oro ai World Games. Ha vinto il primo mondiale a 13 anni in Nuova Zelanda. Oggi ne ha 24 e annuncia il suo ritiro. «Perché bisogna lasciare spazio alle giovani generazioni e non bisogna mai tirare troppo la corda», spiega oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Ma negli anni ha raccontato anche di avere attacchi di panico: «Ne soffro ancora. Anche se li gestisco meglio. Essere sempre al centro dell’attenzione, non è semplice. Anche perché poi, una volta in gara, c’è la pressione di confermarsi ai vertici».

La pressione

Ad Alessandro Gallo Tarlazzi spiega: «Ci si aspetta molto, mi aspetto molto da me. E allora si complica tutto». Anche se, dice, non è stato questo a spingerla al ritiro: «Ma adesso sono sempre quella da battere. Sento un po’ di odio sportivo nei miei confronti. Resterò, però, nel mondo del pattinaggio». Adesso, aggiunge, andrà in vacanza: «Ibiza, con tre amiche e un amico. Non voglio pensare per un po’. Godermi la giornata». Ma al pattinaggio ha detto basta per sempre: «Volevo smettere già all’inizio dell’anno. Poi sono tornata perché mi mancava qualcosa. Mi sono goduta il pattinaggio e il piacere di allenarmi come non mai. Magari lo avessi fatto fin dall’inizio avrei apprezzato tutto di più. Ma sono felice di quello che ho combinato in tutti questi anni, anche se sono ancora giovane. Non ho rimpianti: ora, però, è davvero finita».

