Incidente a Mestre, le immagini delle telecamere di sicurezza: l’autobus si affianca a un altro e precipita – Il video

Le telecamere di sicurezza hanno catturato il momento in cui l’autobus è precipitato ieri sera 4 ottobre a Mestre. Il filmato riprende il pullman guidato dal conducente – Alberto Rizzotto – proseguire lungo il cavalcavia Vempa e all’improvviso precipitare. Intanto, la Smart control room del Comune di Venezia – la sala del comando generale della polizia locale che monitora i flussi di persone e mezzi della città -, conferma la dinamica. I video a loro disposizione mostrano la sommità del cavalcavia Vempa, nel tratto in discesa verso la bretella per l’autostrada A4. Analizzando i frame si vede un bus che ne affianca un altro, presumibilmente fermo al semaforo che piega a sinistra, verso Marghera, e che ha la freccia inserita. Subito dopo il mezzo si piega e cade, mentre l’altro aziona improvvisamente lo stop. Di fronte non risultano esserci altri veicoli. Intanto, il Prefetto di Venezia Michele di Bari nel corso della conferenza stampa che ha fatto il punto sulle indagini dell’incidente – sollecitato sulla possibilità che ci possa essere un altro veicolo coinvolto nella tragedia – ha risposto che «tutte le possibilità sono al vaglio della Procura».

