La Duma discuterà lo stop della messa al bando degli esperimenti nucleari

Nella prossima riunione il Consiglio della Duma di Stato russa discuterà la revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari «in quanto ciò corrisponde agli interessi nazionali della Russia». Lo ha dichiarato Vyacheslav Volodin, speaker della Duma su Telegram, come riporta Tass. «Sarà – afferma Volodin – una risposta reciproca agli Stati Uniti, che non hanno ancora ratificato il trattato». Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari è stato firmato nel 1996 e la Russia lo ha ratificato nel 2000. Alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Cina non lo hanno ancora ratificato, anche se i Paesi che possiedono armi nucleari si sono impegnati volontariamente a non condurre i test. Nella sessione plenaria del Valdai International Discussion Club, il presidente russo Vladimir Putin – dopo aver dato conferma del test di un missile da crociera Burevestnik – ha spiegato come la Russia «ha effettivamente completato il lavoro sulle armi strategiche avanzate di cui avevo parlato e annunciato diversi anni fa».

