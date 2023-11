WSJ: Cina e Stati Uniti si incontrano per parlare del controllo degli armamenti nucleari

Americani e cinesi discutono, insieme, di armamenti nucleari mentre Washington cerca di scongiurare una destabilizzante corsa a tre con Pechino e Mosca. Lo scrive il Wall Street Journal citando alte dirigenze americane. L’incontro, che rappresenta la prima discussione di questo tipo con la Cina dall’amministrazione Obama, è previsto per lunedì si concentrerà su come ridurre il rischio di errori di calcolo. La discussione non segna l’inizio di negoziati formali per fissare limiti alle forze nucleari di ciascuna parte, come Washington ha fatto da tempo con Mosca. La Cina non ha rivelato le sue aspettative per i colloqui, ma ha espresso interesse per il controllo degli armamenti e sul tema della non proliferazione. I colloqui saranno condotti dall’alto funzionario del Dipartimento di Stato Mallory Stewart e da Sun Xiaobo, capo del dipartimento per il controllo degli armamenti presso il Ministero degli Esteri cinese.

