Lidl ritira un lotto di riso Carnaroli: cadmio oltre i limiti. E Coop richiama il condimento per l’insalata di pasta: possibili frammenti di vetro

Un lotto di riso Carnaroli a marchio Carosio, venduto sugli scaffali della catena di supermercati Lidl, è stato richiamato a scopo precauzionale per rischio chimico. Lo segnala il ministero della Salute. In alcune confezioni da 1 kg, con data di scadenza a febbraio 2025 e codice a barre 20505318, sono state rilevate tracce di cadmio oltre i limiti consentiti. Il riso Carnaroli ritirato è stato prodotto per Lidl dall’azienda Curti srl, nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il ministero, nella sua nota, esorta i consumatori a non mangiare il riso e a riportarlo al punto vendita per ricevere un rimborso. Ingerire dosi eccessive di cadmio, sostanza classificata tra i cancerogeni umani certi, aumenta il rischio di sviluppare tumori. Occorre dire che il cadmio, entro i limiti consentiti dalla legge, può essere presente in diversi alimenti e, in questi casi, viene assorbito dal corpo e rimanere per decenni nei reni e nel fegato senza causare danni. Quando la concentrazione nel cibo si fa troppo elevata, scrive il Corriere, può «provocare diarrea, mal di stomaco, vomito. L’assunzione cronica può causare anche demineralizzazione delle ossa – ovvero un rischio maggiore di fratture -, insufficienza renale, danni al sistema nervoso e riproduttivo».

Non è raro rinvenire tracce della sostanza chimica nelle zone industriali. Il cadmio si diffonde facilmente attraverso il vento e può depositarsi su acque e terreni anche molto distanti dal sito di emissione. Ma il riso Carnaroli non è l’unico prodotto tolto dagli scaffali in queste ore. Il ministero della Salute, infatti, segnala che anche la catena di supermercati Coop ha optato per il ritiro di due lotti di condimento per le insalate di pasta. Nei barattoli di vetro a marchio Coop da 285 grammi – numeri di lotto TF224 MFE173 e TF224 MFE177 e data di scadenza fissata ad agosto 2025 – potrebbero essere presenti frammenti di vetro. Agli acquirenti è stato chiesto di non mangiare il condimento, prodotto per Coop Italia dall’azienda F.lli Polli Spa nello stabilmento di Eboli, in provincia di Salerno, ma di restituirlo nel punto vendita così da ricevere il rimborso.

