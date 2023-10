«Fai il pieno e parti». Come con una challenge su Fortnite, Shell ripulisce la propria immagine tra i più giovani

«Fai il pieno e parti». Questa è la domanda che appare in apertura del trailer della nuova operazione pubblicitaria di Shell: una partnership con Fortnite, per organizzare all’interno del popolare videogioco gli Ultimate Road Trips, lunghi viaggi in macchina con i quali, tra un distributore di benzina e una rampa con il logo della conchiglia, bambini e ragazzi possano familiarizzare con il gigante dei combustibili fossili e affezionarcisi. Tutto avviene alla luce del sole, Shell invita a i videogiocatori a fare dei rifornimenti virtuali e condividere gli screenshot sui social con l’hashtag #Shellroadtrips. Ma Fortnite non è l’unica piattaforma su cui Shell sta agendo in questi mesi. C’è anche Twitch.

Fidelizzano chi soffrirà di più per la crisi climatica

Secondo quanto riporta il Guardian, Shell ha sponsorizzato livestream di Twitch di sei diversi creator con un totale di 5,5 milioni di follower. «Il marketing di Shell rivolto ai giovani è un altro esempio di come le grandi compagnie petrolifere favoriscano il loro profitto rispetto alla salute delle persone e del pianeta, anche se sanno da decenni che il prodotto che vendono è alla base della crisi climatica», ha affermato Allison Fisher, direttrice di Media Matters, società no-profit che si dedica a monitorare il mondo dell’informazione. Fisher spiega che quello di Shell è un atto particolarmente grave perché punta a fidelizzare i giovanissimi, proprio coloro che più di tutti soffriranno gli effetti dei cambiamenti climatici.

