Roma, la strana storia del furgone rosso: «Voleva rapire una ragazza e il suo cane»

Lei ha sporto denuncia per il furto della borsa. Le telecamere non hanno trovato il mezzo

«Ho sentito un uomo gridare da quel furgone rosso. Diceva “prendila, prendila”. Mi sono terrorizzata e ho cominciato a correre». Comincia così la strana storia del furgone rosso che prova a rapire le persone a Roma. C’è una denuncia: lei si chiama G. U., ha 22 anni e l’ha presentata ai carabinieri di Prima Porta. L’episodio risale allo scorso primo ottobre ed è avvenuto di fronte al supermercato Conad di via Grotta Rossa. La ragazza, racconta oggi l’edizione romana di Repubblica, ha detto questo ai poliziotti del commissariato Flaminio giunti per primi sul posto: «Mentre i miei genitori sono entrati a fare la spesa al Conad, io sono rimasta fuori per far bere il cane alla fontanella. Ero sul marciapiede, quando si è affiancato questo furgone rosso, hanno aperto il portellone».

Il racconto

E ancora: «Dentro c’erano due persone e ho sentito che uno dei due diceva: prendila prendila. Io mi sono spaventata, ho preso in braccio il cane e sono fuggita correndo verso il supermercato per raggiungere i miei genitori». La ragazza ha precisato che dal furgone rosso non è sceso nessuno. E nessuno ha tentato di afferrarla o di portarla via. Lei però pochi giorni dopo è andata dai carabinieri. Alla fine ha sporto denuncia solo per il tentato furto della borsa. Presunto, però. I carabinieri hanno preso le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Senza trovare il furgone rosso. Non escludono che possa essersi trattato di un equivoco. Ma intanto sul web spuntano i “testimoni”: «Era presente il mio compagno e lui ha visto la scena, hanno tentato di rapire una ragazza ma tra il divincolarsi di lei e le urla della madre non sono riusciti nell’intento», è il racconto di qualcuno. Che però parla di qualcosa che non è mai successo, visto quanto si evince dalla denuncia della ragazza.

Una leggenda metropolitana?

La circostanza dell’assenza di tracce del furgone rosso fa pensare più che altro a una leggenda metropolitana. O, appunto, a un equivoco sulla corretta interpretazione di quel “Prendila, prendila” sentito dalla ragazza. Di certo la storia fa il paio con quella del furgone bianco che rapisce i cani. Nel maggio 2023 tanti cittadini di Casal Palocco hanno segnalato la presenza di un uomo che rubava i cani a passeggio sotto gli occhi di proprietari e dog sitter. Alla fine non ne venne fuori nulla.

In copertina: immagine di repertorio

