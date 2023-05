Roma, il ladro di cani a Casal Palocco e la psicosi del “furgone bianco”

Un uomo si è introdotto in un villino in zona Casal Palocco a Roma per rubare un cane di razza maltese. La vicenda la racconta oggi Il Messaggero, che ricorda come in zona ci sia anche la psicosi del “furgone bianco”: tanti cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo che ruba i cani a passeggio sotto gli occhi di proprietari e dog sitter. La storia del cagnolino rubato comincia mercoledì scorso, quando la sua proprietaria Cristina è uscita dalla casa con la figlia poco prima delle 8. «È in quel momento che probabilmente quell’uomo è entrato nella mia proprietà, in coda alla mia auto. Ha aspettato che varcassi il cancello per infilarsi. Non mi sono accorta di nulla. Ero impegnata a fare manovra».

Le videocamere

L’uomo è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza. È entrato nella casa in cui c’erano altri due cani che però non hanno dato l’allarme. Ha preso la cagnolina ed è sparito. Solo quando ha visto le telecamere la donna si è accorta del furto, che è andata subito a denunciare. «Il cane ha il microchip, una vendita sarebbe comunque impossibile», dice Cristina. «Forse si tratta di un dispetto. Ma non riesco a individuare chi possa avercela con me e perché». Negli scorsi mesi aveva ricevuto lamentele dai vicini per i latrati della cagnolina, che di notte si agitava. Ora tende a escludere il rapimento: «Non ho ricevuto alcuna richiesta di riscatto».

