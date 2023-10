Stefano Boeri indagato a Milano con due docenti del Politecnico, l’inchiesta per «turbativa d’asta sulla Beic»

L’architetto Stefano Boeri è tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano per turbativa d’asta sul progetto della Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere in zona Porta Vittoria. I finanzieri stanno svolgendo perquisizioni per acquisire documenti e materiale informatico. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra gli indagati c’è anche l’architetto Raffale Lunati, docente del Politecnico, che si è aggiudicato il progetto. Con lui riporta Repubblica è indagato anche l’architetto Cino Zucchi, anche lui professore al Polimi, e capogruppo del progetto vincitore. Boeri invece è stato componente della commissione giudicatrice. Nell’inchiesta sarebbero coinvolti i soggetti che hanno ottenuto l’appalto e la commissione che lo ha assegnato, ma non ci sarebbero dirigenti comunali.

In aggiornamento

Leggi anche: