Un bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus per ore: «Batteva le mani sul finestrino, ma nessuno l’ha visto». Licenziata l’accompagnatrice

È stata licenziata l’accompagnatrice che a Bari ieri mattina, 11 ottobre, non si è accorta della presenza di un bambino di tre anni, rimasto poi solo sullo scuolabus per diverse ore. L’azienda Dover che gestisce ili servizio di trasporto per l’istituto Falcone-Borsellino del quartiere San Paolo ha anche sospeso l’autista dal servizio. Sul caso il Comune di Bari ha annunciato di voler aprire un’inchiesta interna per chiarire la dinamica ed eventuali ulteriori responsabilità. Il bambino era stato ritrovato in lacrime e terrorizzato solo alla fine delle lezioni, quando ormai gli altri bambini stavano tornando a bordo dello scuolabus per rientrare a casa. Il piccolo frequenta una scuola dell’infanzia nel quartiere periferico del capoluogo pugliese e, come ha riportato Tele Bari, dalle 9 alle 12 è rimasto seduto tra le ultime file dell’autobus. «Era tutto sudato, lasciato per tre ore al caldo – ha raccontato la mamma alla tv barese – Lui ha provato ad attirare l’attenzione battendo le mani sul vetro del pullman, ma nessuno lo ha notato. Poi forse per il caldo e la stanchezza si è addormentato. Alla fine delle lezioni hanno riaperto il bus ed è stato trovato». I genitori del bambino hanno intanto presentato denuncia ai Carabinieri da cui potrebbe presto aprirsi un’indagine della procura.

