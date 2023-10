Firenze, ex campione di atletica 91enne derubato e aggredito per strada. «Preso a botte, nell’indifferenza di tutti»

Non avrebbe mai pensato che a 91 anni, dopo una vita da campione dell’atletica leggera, si trovasse così, derubato e solo nella sua Firenze. Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato, racconta la rapina cruenta che ha subito tra l’indifferenza dei passanti. Perché, denuncia, nessuno ha aiutato il velocista, nel 1954 campione italiano nella staffetta 4X100. L’azione e l’aggressione del ladro, come riporta il Corriere Fiorentino, è stata immortalata dalle immagini di una telecamera di sicurezza di un hotel.

L’aggressione e l’indifferenza

Nei frame si vede Matteuzzi rapinato dell’orologio in pieno giorno in via Orti Oricellari, colpito con schiaffi e pugni senza pietà in strada, tra la gente che però non muove un dito per soccorrere il 91enne. L’anziano ha reagito colpendo il malvivente più volte con una busta. Poi dalle immagini si vedono i due che cadono a terra. Il 91enne ha la peggio e rimane ferito. Nessun passante, né i negozianti della zona però interviene. L’area dove si è consumata la rapina si trova tra la stazione Fs di Santa Maria Novella e le Cascine. «C’era gente per strada ma nessuno mi ha aiutato», ha detto amaramente Matteuzzi. Un’indifferenza che ha favorito anche la fuga dell’aggressore allontanandosi con la refurtiva, «un orologio dono della famiglia Agnelli per miei 30 anni da dirigente alla Fiat», ha ricordato l’anziano. Un bottino che la squadra mobile di Firenze è riuscita a intercettare ad Arezzo, tre giorni dopo la rapina avvenuta il 6 ottobre. Le indagini intanto proseguono per arrestare il colpevole. Matteuzzi ha riavuto indietro l’orologio ma una cosa ancora lo turba. «Non riesco a rassegnarmi – conclude – all’idea che Firenze sia cambiata. Colpisce l’indifferenza della gente. Nessuno è intervenuto».

(foto copertina ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI)

