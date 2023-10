Milano, la manifestazione pro Israele diventa terreno di scontro tra il ministro Santanché e il sindaco Sala: «Aizzati i manifestanti, vergogna avere un ministro come lei» – Il video

«Sala si deve vergognare di mettere la bandiera della pace vicino a quella di Israele. Oggi la bandiera della pace è una sola: quella di Israele». Microfono in mano il ministro del Turismo Daniela Santanchè è scesa in piazza al presidio in solidarietà con Israele a Milano. E se la prende con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Ma Sala si deve vergognare di più perché oggi ha attaccato un membro della comunità ebraica, Roberto Jarach. Una vergogna, chi strumentalizza sono altri», ha aggiunto Santanchè, riferendosi alla polemica a distanza tra il sindaco Sala e il presidente del Memoriale della Shoah.

#Milano, presidio per #Israele al Castello Sforzesco. Santanchè: “Sala si deve vergognare di mettere la bandiera della pace vicino a quella di Israele, oggi la bandiera della pace è una sola: quella di Israele” pic.twitter.com/vnTzSyDZJG

— Local Team (@localteamit) October 12, 2023

Un intervento, quello della ministra, che non passa inosservato. A risponderle è direttamente il sindaco: «Stasera la ministra Santanchè ha aizzato i manifestanti al presidio pro Israele. A parte che in questi giorni ho più volte sottolineato la mia vicinanza alla comunità ebraica, vorrei sommessamente far notare alla Ministra che la decisione di esporre le due bandiere è stata presa dal Consiglio Comunale con il voto a favore anche dei consiglieri del suo partito! C’è una sola cosa di cui dobbiamo vergognarci noi tutti: che il nostro Paese abbia una ministra come la Santanchè».

