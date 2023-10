Ecco il canale WhatsApp di Open: come iscriversi per avere le notizie sempre aggiornate

Da oggi anche Open ha il suo canale WhatsApp, un nuovo modo semplice e diretto per ricevere le notizie più importanti e gli aggiornamenti in tempo reale sul proprio smartphone. Iscriversi è semplice e gratuito e permette a chiunque in pochi click di avere in tasca le notifiche con le news più importanti dal mondo. Per prima cosa, essendo una funzione recente implementata dall’app di messaggistica di Meta, bisogna aggiornare WhatsApp. Poi basta cliccare qui: nella pagina che si aprirà – con il collegamento diretto al canale WhatsApp di Open – bisognerà cliccare su «Iscriviti». Tutto qui. In alternativa, sempre dopo aver aggiornato WhatsApp, si può entrare nell’app e cercare il canale nell’apposita sezione «Aggiornamenti» (su iPhone in basso a sinistra, accanto a Chiamate, Community, Chat e Impostazioni; su Android al centro, nella parte superiore dello schermo). Attraverso la funzione «Cerca», basterà digitare Open e unirsi agli altri iscritti.

Come ricevere le notifiche

A differenze delle chat e dei gruppi, di default le notifiche non sono attivate. Per rimanere aggiornato e ricevere le notizie, dopo esserti iscritto al canale di Open dovrai quindi entrare nel canale e cliccare sulla campanellina in alto a destra. In alternativa, puoi cliccare sul nome del canale «Open», si aprirà il menu «Impostazioni» nel quale deselezionare la voce «Silenzia notifiche». La funzione Canali di WhatsApp è uno strumento di trasmissione broadcasting unidirezionale: gli utenti non possono rispondere ai messaggi né condividerli, ma possono aggiungere delle reazioni con emoji. Saranno visibili agli altri utenti ma rimarranno anonime. Per iscriversi ai canali non è necessario condividere il proprio numero di telefono, né con gli amministratori del canale né con gli altri utenti. La lista di Canali seguiti rimarrà separata dalle chat classiche, nella sezione Aggiornamenti.

