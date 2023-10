Roma, scontri e tensioni al corteo pro Palestina tra studenti e polizia – Il video

Ai lacrimogeni contro le forze dell’ordine, sono seguite le manganellate. È iniziato subito con forti tensioni il corteo degli studenti che è partito intorno alle 16 da La Sapienza e bloccato poco più avanti dalla polizia. La manifestazione di Roma è stata organizzata contro il raduno delle destre giovanili e a sostegno del popolo palestinese, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Collettivi e studenti hanno provato a deviare dal percorso concordato con la questura e, secondo le agenzie, hanno lanciato uova e numerosi lacrimogeni verso gli agenti schierati. La testa del corteo è entrata in contatto con la polizia, che ha allontanato i manifestanti con alcune manganellate e una carica, chiedendo il supporto di altri due blindati. Fallito il tentativo di forzare il blocco, i manifestanti si sono fermati per diversi minuti in via dei Frentani, nei pressi dell’università, prima di ripartire. In piazza si sono saldati. Il corteo dovrebbe poi dirigersi ai giardini di piazza Vittorio, dove alle 18 è in programma l’altro appuntamento pro-Palestina, il sit-in dal titolo «Palestina libera! Con la resistenza fino alla vittoria», nel giorno indicato dall’ex capo ufficio politico di Hamas a organizzare manifestazioni e proteste nel mondo in segno di solidarietà con i palestinesi.

Leggi anche: