Milano, il rapinatore di farmacie in Mountain Bike arrestato dalla polizia

Un cittadino italiano di 41 anni è stato arrestato a Milano dalla polizia per una rapina ai danni di una farmacia. L’uomo era scappato su una Mountain Bike. In tuta scura, giunto all’angolo tra via Ronchi e via Treves ha appoggiato la bici al muro, si è messo il cappuccio della felpa ed è entrato nell’esercizio. I poliziotti si sono appostati all’esterno e hanno notato l’uomo che, aggirato il bancone e impugnando un grosso coltello da cucina con cui ha minacciato le due farmaciste presenti, ha commesso la rapina impossessandosi di 280 euro che erano in cassa, per poi uscire rapidamente.

Lì è stato bloccato dalla polizia. Il 41enne milanese, con precedenti penali, scarcerato da Parma a luglio scorso e attualmente affidato in prova ai servizi sociali, è stato riconosciuto da una farmacista come l’uomo che l’aveva rapinata il 26 settembre scorso. E durante la perquisizione domiciliari la polizia ha trovato i vestiti indossati nella tentata rapina commessa il 30 settembre scorso alla farmacia di piazza Udine.

