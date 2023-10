«Cosa fai nella vita per permetterti questa auto?», rapinato il tiktoker Eddy Beef a Milano: «Me ne vado» – Il video

Eddy Beef, al secolo Eduardo Biasi, era diventato famoso su TikTok perché andava a chiedere in giro a chi incontrava su automobili di lusso: «Cosa fai nella vita per permetterti questa auto?». Negli ultimi video aveva iniziato a regalare mazzette di soldi, iPhone e Mac a gente a caso e forse proprio per questo è stato puntato dai due ragazzi che l’hanno derubato e picchiato. Nel video che è possibile vedere in copertina e che il tiktoker ha condiviso sul suo profilo, Biasi stava realizzando come al solito uno dei suoi contenuti al momento finanziati da un imprenditore anonimo che compare insieme a lui ma il cui volto è oscurato. «Eravamo sul suo G Class (un fuori strada Mercedes, ndr.). Ho fatto per scendere dalla macchina e mi si sono affiancati due ragazzi che hanno visto i soldi che avevo in mano», ha spiegato l’influencer. Uno dei due ha afferrato la mazzetta e, alla reazione di Biasi che d’istinto provava a trattenerli, gli ha tirato un pugno causandogli una contusione all’altezza dell’occhio destro. Così il tiktoker che si vergogna un po’ ad apparire a mezzo video con il volto deturpato, è arrivato a una risoluzione che limiterà per ora la sua recente attività social: «Per un po’ ci fermeremo dal regalare soldi in giro per Milano che servivano a regalare iPhone, Mac ecc e anzi li utilizzeremo offrendo una vacanza a 20 persone per un mese in una villa a Bali offrendo anche i biglietti aerei. L’importante è che siano persone che registrino contenuti sui social». La confessione si chiude però con un tono amaro perché insiste ancora sul tema della sicurezza a Milano che nelle ultime settimane è tornato attuale: «Milano è diventata veramente pericolosa, io credo di trasferirmi al più presto perché non mi sento sicuro. Quindi state attenti quando girate per Milano».

