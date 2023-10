L’Italia divisa dal clima: bora a Trieste, 30 gradi e incendi a Palermo. In arrivo le piogge al centro-nord

Il maltempo torna a preoccupare l’Italia, ma in modi decisamente diversi. A Trieste questa domenica è tornata la Bora. Piogge intense, vento e temporali hanno colpito l’intero Friuli Venezia Giulia. Stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore la Bora continuerà a non dare tregua ai cittadini friulani perché dovrebbe ancora aumentare di intensità fino a toccare gli 80 chilometri/orari. Poi, però, dovrebbe progressivamente calare. In sole 24 ore le temperature sono scese di circa dieci gradi a Trieste. Oggi ci sono 12 gradi circa, mentre ieri ce n’erano 25. Tutta la regione nella notte è stata colpita da piogge intense. Alcune aree in modo particolare, come Pulfero, in provincia di Udine, dove sono caduti 85 millimetri di pioggia in tre ore.

La situazione a Palermo

Anche a Palermo la situazione desta qualche preoccupazione, ma per ragioni opposte. Il termometro segna, il 15 di ottobre, 30 gradi e sul Monte Pellegrino è divampato un incendio. Il vento di scirocco ha complicato l’intervento di vigili del fuoco e dei Canadair. I forestali e i vigili del fuoco sono impegnati su diversi fronti della città. Altri incendi, infatti, si sono verificati anche nel territorio di Torretta, sopra l’ospedale Cervello. Le squadre antincendio sono impegnate anche a Bisacquino, nel territorio di Polizzi Generosa all’uscita dell’autostrada Tremonzelli, a Monreale nella linea ferrata, e a Lercara Friddi.

Piogge in arrivo

Il meteo della seconda metà di ottobre dovrebbe in ogni caso mutare rispetto all’inizio insolitamente caldo dell’autunno. Sono attese da Nord a Sud perturbazioni cariche di piogge. Nell’avvicinarsi alla nostra Penisola, i cicloni potrebbero richiamare a sé venti miti da Sud che – attraversando il bacino del Mediterraneo – si caricherebbero di umidità. Qualora dovesse essere confermato, potrebbero esserci rovesci e temporali sulle regioni del Centro-Nord in modo continuativo.

