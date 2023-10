Roma, chiede informazioni a un passante e poi lo accoltella: arrestato un cittadino marocchino

Un cittadino marocchino di 29 anni ieri sera ha accoltellato un giovane italiano alla gola a Roma. I fatti sono avvenuti in via Michele Di Lando, non lontano da piazza Bologna. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia. Al momento si esclude la matrice religiosa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il cittadino nordafricano si avvicinato a due ragazzi importunandoli e chiedendo informazioni stradali. Poi, senza apparente motivo, ha sferrato la coltellata al 32enne. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale ed è ricoverato all’Umberto I. L’aggressore, che era già stato segnalato in precedenza per avere infastidito passanti nella zona di ponte Mammolo e piazzale delle Province, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti.

