Maltempo, nubifragio a Livorno: scuole chiuse e stazione allagata. «Ad Antignano una tromba d’aria» – I video

Si sono risvegliati tra allagamenti, disagi alla circolazione e alberi caduti i cittadini di Livorno, dove questa mattina – poco prima dell’alba – sono caduti circa 60 millimetri di pioggia in un’ora. La cittadina toscana è stata colpita anche da fortissime raffiche di vento e una tromba d’aria ad Antignano, che ha causato danni ad alcune strutture e ribaltato automobili. Distrutta una tensostruttura di un circolo tennis e danneggiato anche un campo da baseball. «Sotto controllo al momento il livello dei fiumi, il Tora a Collesalvetti ha raggiunto il picco superando la seconda soglia e nelle prossime ore tornerà a scendere», scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. A essere interessate dai temporali, seppur meno intensi, sono anche le province di Lucca, Pistoia e alcune zone della Liguria di Levante. Mentre nelle prossime ore l’ondata di maltempo potrebbe passare sopra Firenze, Siena e Arezzo.

I disagi su strade e ferrovie

A Livorno anche la stazione centrale si è allagata, con un solo binario in funzione. Questo ha creato ovviamente ritardi e rallentamenti, vista l’impossibilità di accedere ai binari dai sottopassi. La circolazione dei treni, fa sapere Trenitalia, è stata rallentata a partire dalle ore 5:50 e alle 8 c’erano ancora ripercussioni. Registrati fino a 60 minuti di ritardo per treni Intercity e Regionali, mentre restano ancora possibili limitazioni di percorso e cancellazioni nelle prossime ore. Per quanto riguarda la viabilità, sono state bloccate a causa dei danni del maltempo via Firenze e via Provinciale Padana. Chiusi anche giardini, parchi pubblici e cimiteri non solo a Livorno, ma anche a Carrara e a Massa.

Le previsioni per le prossime ore

Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. A causa dell’allerta meteo scuole chiuse oggi a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara. Stando alle previsioni di Il Meteo, un profondo vortice ciclonico è in discesa dal Nord Europa e si sta avvicinando all’Italia. I primi effetti potrebbero essere su gran parte del Nord e alcuni tratti del versante tirrenico del Centro. Sulla Liguria di Levante e l’Alta Toscana è allerta per il rischio di nubifragi. Situazione opposta al Sud, dove il rinforzo dei venti di Scirocco porterà a un ulteriore rialzo delle temperature con massime che potrebbero raggiungere anche i 34/35°C.

