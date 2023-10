Cina, un video virale mostra un uomo che urina nel serbatoio della birra. Tonfo in borsa per il titolo

Un video virale pubblicato giovedì 19 ottobre sul social cinese Weibo ha registrato in poche ore milioni di visualizzazioni e creato un tonfo nella borsa di Shangai per il listino dell’azienda produttrice di birra Tsingtao Brewery. Nel video pubblicato si vede un uomo vestito da operaio che supera una recinzione e si mette a urinare nel serbatoio dell’azienda che contiene la birra. Il video mostra un’etichetta con scritto Tsingtao beer No.3 factory. I social cinesi si sono scatenati con commenti preoccupati per le sorti della Tsingtao che è uno dei principali produttori di birra della Cina e l’esportatore più grande. «Una pisciata che rovinerà un sacco di soldi, questo lavoratore ha fatto un vero e proprio danno», ha scritto un utente su Weibo. E infatti all’apertura della borsa di Shangai le azioni della società hanno registrato una brusca caduta sebbene poi alla chiusura il listino abbia recuperato. L’azienda e la polizia stanno indagando per individuare i due uomini coinvolti nel video, chi riprende e chi inquina il prodotto con la sua urina. Secondo quanto riporta il quotidiano National Business Daily, non sarebbero del personale della Tsingtao. Nel frattempo la società ha individuato il lotto di birra contaminato e l’ha bloccato per evitarne la distribuzione.

