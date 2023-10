Le 5 partite in chiaro della Serie A su DAZN, cosa prevede il pacchetto «Try and Buy» e come funziona

A partire dalla prossima stagione di Serie A, 2024-2025, DAZN potrà trasmettere cinque partite di campionato in chiaro. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. L’assegnazione dei diritti televisivi per la Serie A è avvenuta già da qualche giorno, ma questo dettaglio era passato finora sotto traccia. Tutto è legato al pacchetto Try and Buy, su cui ha messo le mani l’emittente londinese e che prevede la possibilità di trasmettere gratuitamente un massimo di cinque partite a stagione. Una strada che potrà essere percorsa da DAZN a partire dalla stagione 2024-2025. L’ipotesi di trasmettere in chiaro alcuni match potrebbe rivelarsi producente sia per la Serie A, che vedrebbe rilanciato il proprio prodotto, sia per DAZN, che potrebbe veder aumentare i propri spettatori. E infatti, anche se per l’Italia si tratta di una prima volta, qualcosa di simile è già accaduto quest’anno in Spagna. A febbraio DAZN ha trasmesso gratuitamente su TikTok il match clou della Liga spagnola tra Real Madrid e Barcellona. Ora spetterà alla piattaforma di streaming decidere se percorrere questa strada anche in Italia. E se così fosse sarebbe sempre DAZN a stabilire quali sono le cinque partite (al massimo) da trasmettere in chiaro.

Credits foto: EPA/Lukas Barth-Tuttas | La sede di DAZN a Monaco di Baviera, in Germania (8 giugno 2020)

