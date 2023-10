Precipitato un elicottero tra Liguria e Toscana: trovato il corpo della pilota 28enne

È stato rinvenuto il corpo senza vita di Naomi Maiolani, la giovane pilota precipitata con l’elicottero poco dopo le 13 di oggi – venerdì, 27 ottobre – a Carrara, al confine tra Toscana e Liguria. Il ritrovamento è avvenuto dopo la rimozione dei rottami del velivolo, una volta spento l’incendio. Il velivolo era partito da Oristano, in Sardegna, ed era diretto a Sondrio, dopo aver fatto uno scalo tecnico all’isola d’Elba per fare rifornimento e poi ripartire intorno alle 12. Ad avvertire i soccorsi sono stati alcuni dipendenti di un ristorante che si trova nella zona. «Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo», racconta Mauro, titolare della pizzeria a Ortonovo sentito da Ansa. È stato lui a chiamare immediatamente i carabinieri di Luni. «Qui passano spesso gli elicotteri (Luni è base di Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare, ndr) ma oggi quell’elicottero faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. È stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri», conclude. Altri testimoni hanno raccontato inoltre di aver visto il velivolo perdere quota fino a cadere improvvisamente. Nel frattempo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente e disposto l’invio nella zona dell’incidente di un ispettore per un sopralluogo operativo, in coordinamento con l’autorità giudiziaria competente e le forze dell’ordine.

