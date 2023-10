Un Rottweiler cade dal terzo piano a Roma, travolta una ragazza incinta: la 28enne è grave

Una donna di 28 anni, incinta, è stata portata in codice rosso al Policlinico Umberto dopo essere stata colpita alla testa da una cane Rottweiler, precipitato dalla finestra di un palazzo di via Frattina, nel cuore di Roma. La giovane, che verso le ore 12 di oggi – venerdì, 28 ottobre – stava passeggiando per le vie del centro con il compagno quando è stata travolta all’altezza del civico 102, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto. L’animale che è caduto da un’altezza di circa 10 metri, secondo i testimoni, è morto – spiega Il Messaggero – dopo essere rimasto agonizzante in strada per oltre un’ora.

La dinamica dei fatti e cosa rischia la padrona

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi, quella che il Rottweiler possa essere caduto nel tentativo di raggiungere uno dei gatti presenti nell’appartamento. La vittima dell’accaduto risulta non essere in pericolo di vita e, stando a quanto si apprende, anche il feto che porta in grembo non ha subito danni. I medici del Policlinico romano hanno rilevato un battito cardiaco stabile del piccolo. La donna, attualmente ricoverata, ha riportato una lieve lesione alla testa. La padrona dell’animale è sconvolta e ha sostenuto di non essersi accorta di nulla. Ora, però, rischia un’accusa di lesioni.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Via Frattina nel centro di Roma

