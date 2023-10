Israele avvisa gli abitanti della Striscia: «Lasciate il nord e Gaza City, è un appello urgente» – Il video

L’annuncio diramato in un video sui social. La finestra di tempo per spostarsi «si sta chiudendo»

L’esercito israeliano ha lanciato nuovamente un appello ai residenti della Striscia di Gaza per lasciare subito il nord del territorio. «Invitiamo tutti i residenti del nord di Gaza e di Gaza City a trasferirsi temporaneamente a sud», la finestra di tempo per spostarsi «si sta chiudendo», «questa non è una semplice precauzione, è un appello urgente per la sicurezza dei civili a Gaza», ha ribadito il portavoce delle Forze di difesa, Daniel Hagari, in un video pubblicato su X dall’Idf. Hagari ha parlato di un’operazione imminente dell’Idf destinata a «neutralizzare la minaccia di Hamas».

Leggi anche: