Lukaku torna a San Siro con la maglia della Roma: accolto da una bolgia di fischi dai tifosi dell’Inter – Il video

Si è trasformato in un’autentica bolgia, lo stadio di San Siro, al momento dell’ingresso sul campo (per il riscaldamento, prim’ancora dell’inizio del match) di Romelu Lukaku, l’ex centravanti dell’Inter che oggi veste la maglia della Roma dopo aver lasciato il club per la seconda volta la scorsa estate, rifiutando un accordo pronto per portarlo definitivamente in nerazzurro. Un divorzio dolorosissimo per i tifosi dell’Inter, specie per le modalità con cui è avvenuto: giorni di silenzio totale da parte del belga, il telefono staccato, le voci di una trattativa parallela in corso con i “grandi nemici” della Juventus. Una brutta pagina, quanto meno vista da Milano, anche considerato che da lì Lukaku era già “fuggito”, in direzione Premier League, tre anni prima: destinazione Chelsea, dove lo attendeva un contratto faraonico. Poi il ritorno, dopo mesi di messaggi impliciti e espliciti di amore per l’Inter. Ma il tira e molla ha finito per stufare i tifosi nerazzurri, che l’ultimo passaggio estivo alla Roma non gliel’hanno proprio perdonato. E così prima ancora dell’inizio del big match contro i giallorossi, gli ultrà dell’Inter hanno accolto prima il pullman della squadra avversaria e poi Lukaku stesso sul campo con una bolgia di fischi assordante.

Video di copertina: Pasquale Guarro / X

Leggi anche: