Juventus-Inter, “brividi” nel post-partita del derby d’Italia: impianto rotto e docce fredde all’Allianz Stadium

I nerazzurri sono stati costretti a lasciare subito Torino in bus per tornare a lavarsi a Milano

Una partita di palleggio, con poche occasioni da gol. Juventus-Inter, che si è giocata la sera del 26 novembre, è finita 1-1: alla rete di Dusan Vlahovic ha risposto Lautaro Martinez. Ma se sotto porta i brividi sono stati pochi, non si può dire lo stesso di quelli che hanno provato, a fine match, i giocatori negli spogliatoi. Avaria all’impianto idraulico dell’Allianz Stadium e docce non funzionanti. La Gazzetta scrive che la scarsa pressione dell’acqua ha impedito ai giocatori di lavarsi. Così, i nerazzurri hanno deciso di lasciare subito Torino in bus e rimandare all’arrivo a Milano l’appuntamento con la doccia.

