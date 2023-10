La Juventus rinnova a Nicolò Fagioli il contratto fino al 2028 nonostante la squalifica per il caso scommesse

La Juventus fa quadrato intorno a Nicolò Fagioli. Il club bianconero ha rinnovato il contratto del centrocampista fino al 2028, aumentandogli l’ingaggio, scrive la Gazzetta dello Sport, nonostante la squalifica di sette mesi dopo il caso scommesse. Il giocatore al momento ha un accordo fino al 2026, ma dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore firmerà per rimanere a Torino altre due stagioni. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, ma si tratta di un segnale importante che conferma il supporto del club nei confronti del suo calciatore. Dopo poche ore dalla squalifica, il 19 ottobre scorso, la Figc aveva pubblicato il comunicato che ufficializzava la sanzione. Fagioli tornerebbe a disposizione di Massimiliano Allegri per l’ultima giornata di campionato, quando la Juventus incontrerà il 26 maggio il Monza allo Stadium. Come specifica il comunicato federale, Fagioli è stato condannato a una multa di 12.500 euro e a una squalifica di 12 mesi, di cui cinque commutati nell’obbligo di partecipare per sei mesi a un «piano terapeutico» per la cura della ludopatia. Inoltre il giocatore dovrà partecipare a un ciclo di incontri pubblici, per almeno 10 eventi nel corso dei prossimi cinque mesi. Anche in quell’occasione, la Juve, in una nota, aveva ribadito il «pieno appoggio» al giocatore, che sarà assistito dalla società nel suo percorso terapeutico e nell’individuazione degli incontri.

Leggi anche: