Usa, lo sfogo della tiktoker: «Lavorare dalle 9 alle 17 è troppo, non ho più una vita» – Il video

«Non ho tempo per fare nulla, non ho l’energia per fare sport, sono stressata». A parlare è la tiktoker Brielle Asero. In un video pubblicato nelle scorse settimane, l’influencer americana ha raccontato quello che a suo dire è stato un ingresso traumatico nel mondo del lavoro. La 21enne, laureata in marketing all’Università della Carolina del Sud, ha raccontato di aver scoperto nel suo primo giorno in ufficio a Manhattan che il suo turno sarebbe durato otto ore, dalle 9 alle 17. Un’eternità, secondo Brielle Asero, che ha deciso di sfogarsi con un video pubblicato su TikTok. «Non ho tempo per fare nulla, mi ci vuole un’eternità per arrivare e ho paura di non avere più tempo per vivere davvero», racconta la giovane in lacrime. Il filmato ha collezionato milioni di visualizzazioni, ma le reazioni degli utenti non sono certo indulgenti. «Cinque giorni di lavoro e due di riposo? Ma sembra un inferno», risponde ironicamente un utente. «Pensa che gli infermieri lavorano anche turni di 12 ore», scrive un altro. E se da un lato c’è chi accusa la tiktoker di pigrizia, dall’altro c’è una discreta quantità di commenti che sembrano empatizzare con i sentimenti espressi da Brielle Asero. «La settimana lavorativa da 40 ore è antiquata ormai, fai bene a sentirti così», si legge nel commento che ha raccolto più like dagli altri utenti. Oppure: «Nessuna azienda ha davvero bisogno che tu stia lì dalle 9 alle 17. Il sistema va completamente ripensato».

Credits video: TIKTOK/Brielle

Leggi anche: