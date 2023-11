Alluvione in Toscana, le ultime parole di Antonino e Teresa alla figlia prima del crollo della strada: «C’è acqua dappertutto» – Il video

Antonino Madonia, 70 anni, e sua moglie Teresa Perone, 65, si trovavano sulla strada Lamporecchiana, tra i comuni di Lamporecchio e Vinci, Firenze e Pistoia quando la loro auto si è trovata improvvisamente in mezzo alla piena. La loro storia è raccontata a Repubblica Firenze. «È una tempesta, c’è acqua dappertutto» sono le ultime parole della coppia con la figlia, al telefono, prima del silenzio. Il corpo di Antonino è stato ritrovato stamane, senza vita a tre chilometri dal luogo dell’incidente, stasera è stata ritrovata anche la moglie. La strada che stavano percorrendo in auto si è sfaldata, cedendo, all’altezza di un piccolo ponte. «Faceva il macellaio in un centro commerciale della zona», racconta a Repubblica un anziano del posto che ricorda il 70enne. La situazione a Lamporecchio e dintorni risulta ancora molto difficile, con allagamenti in tutta l’area. TgR Toscana ha ripreso il luogo in cui è stata ritrovata l’auto, interamente coperta di fango.

(foto ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)

