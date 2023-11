Mareggiata a Portofino, onde alte fino a sei metri. Un ristorante crolla e le persone fuggono: «È uno tsunami» – Il video

All’improvviso, una piacevole seduta sul lungomare è stata disturbata da una violenta mareggiata. È successo a Portofino, dove quasi tutte le persone coinvolte hanno usato una parola – tsunami – per descrivere l’evento, mentre fuggivano dai tavolini del bar, che venivano inghiottiti dalle onde. La forza dell’acqua non si è limitata a lambire le aree del porto, ma ha spinto l’onda fino a dentro i negozi e ai locali vicini. in molti si stavano godendo un aperitivo seduti al sole, nonostante l’allerta diramata dalla protezione civile della Liguria. Come previsto, la mareggiata, che ha portato onde alte fino a sei metri, ha colpito buona parte della costa della regione. A Genova, è stata chiusa la passeggiata Anita Garibaldi, nonostante il percorso scenografico sia sollevato di diversi metri rispetto al livello del mare. Mentre a Quinto, quartiere del capoluogo ligure, una donna è stata travolta dall’acqua mentre si trovava sulla strada Aurelia, riporta il Corriere della Sera. A Camogli un ristorante sul lungomare è crollato. Si tratta del Golfo Paradiso, venuto giù in seguito al collasso dei pali su cui si reggeva. Fortunatamente, il locale non era aperto e non si registrano morti o feriti.

Video di copertina: Ristorante crolla a Camogli

Foto di copertina: Persone fuggono dalla mareggiata a Portofino

