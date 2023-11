Roma, rapina a mano armata alle poste: si portano via un bottino da 200mila euro

I due rapinatori sono entrati nell’ufficio attorno all’orario di apertura, poi sono fuggiti in auto con la refurtiva

Momenti di terrore questa mattina, 3 novembre, all’ufficio postale di Via di Grottarossa a Roma. Due malviventi hanno aspettato l’orario di apertura per poi intrufolarsi nella sede armati di pistola. Dopo aver immobilizzato clienti e dipendenti, i due rapinatori si sono fatti consegnare il contenuto della cassaforte e dello sportello automatico Atm. È ancora da delineare con certezza il valore della refurtiva, ma si ipotizza che il bottino complessivo si aggiri tra i 100 e i 200mila euro. Dopo aver rapinato le poste, i due sono fuggiti a bordo di un’auto, probabilmente guidata da un terzo complice. Al momento, non risultano esserci feriti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha acquisito i filmati delle telecamere e sta indagando sul caso nel tentativo di individuare i responsabili e delineare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ufficio postale, intanto, oggi resterà chiuso.

Leggi anche: