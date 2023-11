Roma, auto si ribalta su via Laurentina: morta una 13enne. A bordo anche la madre con un’amica

L’alta velocità, le condizioni dell’asfalto a causa del maltempo, l’auto che tocca il marciapiede e si ribalta tre volte prima di interrompere la sua corsa. Secondo gli agenti accorsi sul posto, è questa la dinamica dell’incidente in cui, nella notte di sabato 5 novembre, una ragazza di 13 anni ha perso la vita su via Laurentina, a Roma, all’altezza della rotonda Gutenberg. Sulla macchina, una Golf con contratto di leasing ora sotto sequestro, viaggiavano altre due donne, la madre e una sua amica. Secondo quanto riferisce La Repubblica, entrambe sarebbero risultate positive all’alcol e alla droga. Ora sono ricoverate in stato confusionale al Sant’Eugenio e non avrebbero ancora chiarito la dinamica dell’accaduto. È possibile che chi fosse alla guida stesse viaggiando a velocità sostenuta e non abbia visto la rotonda, o non abbia fatto in tempo a sterzare e, dopo aver colpito il marciapiede, abbia perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Quello che non è ancora chiaro però e chi fosse alla guida della Golf, e che ora rischia l’accusa di omicidio stradale. La 13enne, che viaggiava sui sedili posteriori, è stata soccorsa ma le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è deceduta durante il trasporto in ospedale. Si tratta della 166esima vittima per incidente stradale tra Roma e provincia di quest’anno. Solo pochi giorni prima, un’altra persona è morta su via Laurentina all’altezza della rotatoria di Tor Pagnotta. In quel caso, la procura ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale: tra le cause potrebbe esserci la scarsa illuminazione del tratto stradale.

