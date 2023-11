Napoli, gli scontri tra tifosi dell’Union Berlino e la polizia – Il video

Scontri e tafferugli si sono verificati a Napoli ieri 7 novembre tra gli ultras dell’Union Berlino e la polizia. Oggi si gioca la partita tra le due squadre, valida per i gironi di Champions League. I tifosi tedeschi si sono scontrati con la polizia in corso Umberto e via Medina. A Piazza Dante ci sono stati lanci di fumogeni e petardi. In alcune occasioni le forze dell’ordine hanno risposto con i lacrimogeni. Poi i gruppi si sono ritrovati in piazza Garibaldi. Gli ultras indossavano una felpa beige e molti erano incappucciati. La polizia ha effettuato una decina di fermi. La società sul suo sito ha raccomandato ai tifosi di indossare l’abbigliamento con i colori della squadra solo all’interno dello stadio.

