La scissione della Bobo Tv, Vieri sulla radio della Serie A. Adani riparte con Ventola e Cassano: l’accusa di «servilismo»

Lo strappo si sta trasformando in una scissione tra Bobo Vieri e i suoi ormai ex compagni di viaggio della Bobo Tv, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Dopo la divisione del gruppo annunciata dall’ex attaccante di Juve e Inter, i tre erano stati già sostituiti nell’ultima puntata post rottura con Adriano, Alessandro Diamanti, Mark Giuliano e Nicola Amoruso. Poi è arrivata la svolta «istituzionale», con l’approdo della Bobo Tv sul canale radio ufficiale della Lega di Serie A. Proprio questa decisione sarebbe stata la scintilla che ha fatto scoppiare il gruppo. Il più inviperito tra tutti sembra Adani, che in alcune storie su Instagram ha fatto capire che un nuovo progetto degli “scissionisti” sarebbe all’orizzonte. Nell’ennesima invettiva sul «servilismo», Adani ha provato a rassicurare i fan: «State tranquilli, perché dove saremo noi ci sarà approfondimento, analisi, studio, confronto acceso, divisioni nelle vedute, nelle opinioni. Ci sarà continuo dibattito, ma grande rispetto per il calcio con la massima libertà e nessun patto col sistema». Proprio quel riferimento ha scatenato le reazioni sui social, con tanti seguaci del format degli ex calciatori sempre più convinti che a dividere il gruppo sia stata la mossa di Vieri. «A proposito di questo – ha rincarato Adani – volevo chiedere a voi: da che parte vi schierate? Dalla verità o del servilismo?».

