Bobo Tv, tre ex compagni di squadra e un ct «australiano» per sostituire il vecchio trio: l’annuncio di Vieri

Con tre di loro ha condiviso lo spogliatoio, con il quarto la passione per il calcio. È con questa nuova squadra che Christian Vieri prova a mettere da parte i malumori e far ripartire la Bobo Tv, affiancato da quattro ex calciatori nella seconda puntata del programma «Bobo Vieri Talk Show with Special Guest», dopo l’addio – o, per meglio dire, l’allontanamento – di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Il primo super ospite è Adriano, l’Imperatore, l’ex nerazzurro brasiliano che con l’Inter ha realizzato 47 gol in 115 presenze e oggi ha 41 anni. Con lui ci saranno due ex compagni di squadra di Vieri alla Juventus nella stagione 1996-’97, l’attaccante Nicola Amoruso e il difensore Mark Juliano. Il quarto ospite è Alino Diamanti, ex trequartista di Livorno e Bologna – tra le altre – e che ora vive in Australia dove allena il Melbourne City Youth. Riparte da qui la tv di Bobo, che nei giorni scorsi aveva provato a chiarire definitivamente i motivi della fine della collaborazione con i vecchi amici: «Dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita», smentendo categoricamente le voci su problemi di natura economica. Ma sulla ricostruzione dell’ex attaccante, è intervenuto anche Lele Adani in una storia su Instagram. In cui ha commentato in maniera sibillina: «Ma se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva?». Difficile sapere cosa sia realmente successo, almeno per ora. Quel che certo invece è che il prossimo 13 novembre la Bobo Tv torna con quattro nuovi volti.

