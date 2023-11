Cosa succede alla BoboTV? Le teorie di Corona sulla lite e il video di Adani dopo l’annuncio di Vieri: «Solo il calcio è la nostra stella cometa»

Cosa c’è dietro lo strano e inaspettato annuncio di Bobo Vieri? Come mai Cassano, Adani e Ventola non vanno più in live sulla Bobo Tv? Fabrizio Corona ritiene di avere la risposta: e a dargliela sarebbe stato proprio Nicola Ventola. Secondo quanto riporta Dillingher News citando il paparazzo, i primi attriti sarebbero nati tra Bobo e Cassano, mentre la vera lite della rottura sarebbe avvenuta tra l’ex capocannoniere e Adani, in maniera netta e furiosa. Il motivo? La gelosia e il malcontento per come Bobo gestisce le dirette su Twitch, ma al momento non ci sono altri dettagli. «Quando ero piccirillo e stavo in orfanotrofio sai cosa mi dicevano le suore? O terremoto è un dono di Dio, fa bene alla terra. Quando una persona sta male, accumula accumula finché non si libera e sfoga… o muore», ha pubblicato Adani su Instagram citando Ciro di Marzio, protagonista di Gomorra, prima di un altro video, in cui appare con la felpa arancione di BoboTV. «Ragazzi volevo dirvi questo. Non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forte alla sua scia e lasciarci guidare dalla sua magia». Cosa vorrà dire?

La rottura

Un passo indietro, perché le cose si sono sviluppate in fretta. È di venerdì sera il messaggio di Bobo Vieri, nel quale annuncia che i tre compagni e amici Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola non faranno più parte della BoboTV, il canale Twitch dove i quattro ex giocatori si commentavano in diretta le partite, dando vita a gag ormai iconiche. Una rottura improvvisa, almeno agli occhi degli spettatori, ma che forse maturava da tempo, a giudicare dal tono seccato di Vieri. «Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono. Faremo formati nuovi in cui sarete più partecipi», si sente dire a Bobo mentre sbatacchia nervoso la penna sul tavolo. A prescindere da come sia nata, sembra evidente che almeno da un lato ci siano dei tentativi di riconciliazione. D’altronde i quattro sono amici anche nella vita. Andranno a buon fine? I fan ci sperano.

