Bobo Vieri e lo strano annuncio alla Bobo TV: «Ringrazio Adani, Cassano e Ventola ma da stasera sarò solo» – Il video

Uno scherzo o un annuncio? In tanti sui social si chiedono come mai Bobo Vieri si sia presentato da solo, in diretta, raccontando i prossimi sviluppi del suo format web: «Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV – spiega – Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi». Il quartetto, che commentava le partite della Serie A e non solo, aveva riscosso un enorme successo sui social, in particolare su Twitch dove realizzavano, con appuntamento fisso, il podcast. Ma ora arriva la doccia fredda. «Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?», spiega l’ex campione, con tono anche piuttosto seccato. Non è ancora chiaro cosa sia realmente successo anche perché il gruppo, unito anche da una forte amicizia, non aveva dato alcun sospetto di tensioni nei giorni precedenti.

SONO SOTTO SHOCK

pic.twitter.com/RifESBpR8f

— Marco Marfella (ilMenestrelloh) (@ilMenestrelloh) November 3, 2023

