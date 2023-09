Vieri, il furto sventato con la tecnica del foglio: «Voleva rubarci i telefoni ma così l’abbiamo beccata» – Il video

Anche l’ex calciatore Bobo Vieri ha rischiato di essere vittima della famigerata «tecnica del foglio», particolarmente diffusa nei furti di smartphone come emerso in diversi casi a Milano. Vieri ha raccontato sui social come è riuscito a sventare il furto mentre era a cena in un locale proprio a Milano: «Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino – racconta – Ma l’abbiamo beccata e mandata via». Ai suoi follower poi l’ex calciatore ha rivolto un appello pregandoli di fare «attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono, e poi vi prendono telefono e foglio. A Milano bisogna stare attenti».

La tecnica del foglio

Il caso di Vieri è solo l’ultima di una serie di episodi più volte denunciati in diversi servizi di Striscia la notizia e sul profilo Instagram di Milanobelladadio, che ha rilanciato il video dell’ex giocatore. La tecnica ben consolidata prevede che il ladro si avvicini al tavolo delle vittime con un foglio molto grande, per esempio una cartina stradale, fingendosi magari un turista in cerca di indicazioni. Un metodo spesso denunciato da Valerio Staffelli, impegnato da tempo in una campagna di informazione contro le tecniche di borseggiatori e ladri. Una campagna che, assieme a quella di MilanoBellaDaDio pare aver aiutato almeno Vieri e la sua compagna Costanza Caracciolo, che tra i commenti al video ha scritto: «Fortunatamente grazie al tuo profilo e a Valerio Staffelli, abbiamo riconosciuto la solita tecnica del “foglietto” e abbiamo evitato di farci f… i due telefoni sul tavolo! Quindi grazie anche a voi!».

