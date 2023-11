Bobo Tv, Vieri replica a Cassano: «Era giusto cambiare». Poi gli insulti a chi ha parlato di soldi: «Falliti»

Ogni giorno che passa uno dei protagonisti di questa storia fornisce la sua versione, in contrasto o alternativa a quelle precedenti. E non aiutano quelle di chi non è personalmente coinvolto ma tra indiscrezioni e informazioni indirette, aggiunge dettagli e altri risvolti. L’ultimo, in ordine cronologico, a dire la sua è anche il primo ad averne parlato, il fondatore stesso della Bobo Tv: Christian Vieri. L’ex attaccante di Inter e Lazio ha parlato a Valerio Staffelli dopo che l’inviato di Striscia la notizia aveva intercettato Antonio Cassano, uno dei tre ex calciatori – con Lele Adani e Nicola Ventola – che hanno improvvisamente interrotto la loro collaborazione alle live su Twitch. «Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque», aveva detto l’ex talento barese. «Non è vero niente, ognuno dice quello che vuole ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private», ha replicato quarantotto ore dopo Vieri, «possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita». L’ex attaccante smentisce poi anche alcune ricostruzioni, sulla presenza di una quinta persona e sulla indisponibilità a portare il format nei teatri: «Non è vero». Per poi concludere con una raffica di insulti: «A tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti».

