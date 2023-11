Levante denuncia il quarto furto d’auto a Milano: «Il ladro sarà innamorato di me»

C’è anche Levante tra i personaggi famosi vittime della crisi di sicurezza a Milano. Sul suo profilo Instagram, la cantane ha denunciato di aver subito per la quarta volta il furto della sua auto. E ormai non può che accettare la sua vicenda con un po’ di ironia. «Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione». Levante ha raccontato: «Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l’hanno ritrovata a Benevento. Quindi non era comodo andare a riconoscerla. Mi aspetto da un momento all’altro che mi chiamino: “Signora, è a Cinisello Balsamo”».

In un’altra storia su Instagram, Levante si è poi corretta: «Mi sono sbagliata di qualche chilometro. Non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio». L’auto della cantante sarebbe stata infatti ritrovata nel quartiere alla periferia ovest di Milano. E così Claudia Lagona, in arte Levante, ha aggiunto: «L’abbiamo ritrovata. Dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minimo». Anche perché, spiega lei: «Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Storia d’amore. Seguimi per altri racconti romantici e di grande fedeltà».

INSTAGRAM | La cantante Levante racconta l’ultimo furto della sua auto a Milano

