Milano, la denuncia di Valentina Vignali sui social: «Mi hanno rubato il portafogli nella metro» – Il video

Anche la modella e cestista Valentina Vignali ha denunciato sui social di essere stata derubata del suo portafogli nella stazione metropolitana di Loreto a Milano. «Ero al telefono, in metropolitana, perché oggi è un casino con i taxi. Mi trovavo alla fermata di Loreto, dovevo fare due fermate per arrivare alla stazione Centrale, un tipo mi spinge, si chiudono le porte e questo esce», racconta Vignali. «Io già lo sapevo, mi sono detta: “Mi ha rubato il portafogli” – continua -. Infatti apro la borsa e il portafoglio non c’è più. Tieniti il portafogli e le monete, ma fammi riavere la patente», conclude la modella. Si allunga, dunque, la lista dei personaggi famosi che hanno subito furti o tentati furti. In mattinata, la cantante Levante aveva denunciato con una story su Instagram il quarto furto d’auto a Milano.

