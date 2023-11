Carlo Verdone aggredito alla stazione di Milano: «Ho avuto più paura che a Roma»

L’attore e regista Carlo Verdone ha raccontato un’aggressione subita alla stazione di Milano su Sky durante il programma “A cena da Maria Latella”. «Alla stazione di Milano mi sono messo paura, più che a Roma, che è tutto dire!», ha scherzato. Poi il racconto: «C’erano due che si stavano massacrando a bottigliate con le ferite addosso intorno alle 8 di sera, ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo. Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro». «Non lo so che sta succedendo, è molto difficile. Ogni città ha i problemi suoi».

Leggi anche: