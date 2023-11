Indi Gregory, i macchinari verranno staccati oggi alle 11 (le 12 in Italia)

I macchinari che tengono in vita Indi Gregory verranno staccati alle ore 11 inglesi, ovvero le 12 italiane. Lo fa sapere l’avvocato Simone Pillon, che segue gli sviluppi legali italiani della vicenda. Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, chiede un accordo bilaterale tra l’Italia e il Regno Unito: «Ringraziando il governo italiano per tutto ciò che ha fatto per provare a salvare la vita della piccola Indi. Auspichiamo la promozione in tempi brevi di un accordo politico istituzionale bilaterale tra Italia e Regno Unito che permetta in futuro ai genitori che lo vogliano di portare i loro figli malati a essere curati in Italia per evitare vicende simili a questa».

