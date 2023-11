San Lorenzo Nuovo (Viterbo), esplosione e crollo nel centro migranti: 12 feriti, alcuni in codice rosso

Un’esplosione e un crollo si sono verificati in un centro migranti a San Lorenzo Nuovo in provincia di Viterbo. Si tratta di una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza. I vigili del fuoco sono sul posto. L’esplosione è avvenuta nella notte. Nella struttura c’erano 30 persone. I feriti sono 12, alcuni in condizioni più gravi. I pompieri hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Il prefetto di Viterbo ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per coordinare i soccorsi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. La struttura era adibita all’accoglienza anche di nuclei familiari, quindi c’erano anche minori. Otto persone si trovano nell’ospedale di Acquapendente. Alcuni sono stati portati in altre strutture tra Lazio e Umbria.

