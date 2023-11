Cagliari, 16enne morto in casa dopo giorni di febbre: la scoperta del padre medico

Sarà l’autopsia a chiarire le ragioni dietro la morte di un 16enne di Cagliari, morto dopo giorni passati a letto con la febbre. Questa mattina, il padre del ragazzo, che secondo L’Unione Sarda è un medico, si è accorto che non era più cosciente. Alle 6.30 sarebbe quindi partita la chiamata al 118 per tentare il ricovero in ospedale. Una volta arrivati nella casa nella municipalità di Pirri, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

