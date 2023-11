Passa ore a comprare Gratta e vinci ma è il suo giorno sfortunato. Torna al bar armato e lo rapina

Aveva passato un intero pomeriggio venerdì scorso a cercare fortuna con i Gratta e vinci, ma quel giorno la Dea bendata non aveva proprio intenzione di dargli retta. Un Gratta e vinci dopo l’altro, un uomo in un bar di Roma vicino al Vaticano avrebbe speso centinaia di euro, riuscendo però a incassare pochissimo, come racconta Il Messaggero. Dopo ore di lavorio monetina alla mano, sembrava aver lascia perdere. Ha lasciato il bar, ma poco dopo è tornato con una pistola in pugno. L’uomo ha minacciato il titolare del locale e lo ha costretto a consegnargli l’incasso della giornata. Presi i soldi poi è scappato, facendo perdere le sue tracce.

Il barista ha chiamato la polizia, che ha interrogato i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena. L’uomo era entrato nel bar armato a volto scoperto. Secondo la descrizione degli avventori del locale, si tratterebbe di un italiano che «parla con un forte accento romano». Gli agenti hanno anche recuperato alcuni Gratta e vinci, nel tentativo di rintracciare l’uomo attraverso le impronte digitali. «Quando è entrato nel bar aveva già la pistola in mano – hanno raccontato alcuni testimoni – Si è diretto verso la cassa e ha intimato il proprietario di consegnare tutti i soldi. Eravamo terrorizzati, abbiamo temuto che la situazione potesse degenerare: eravamo tutti nel mirino».

L’uomo sarebbe scappato a piedi, secondo i testimoni. C’è chi ha indicato agli inquirenti di aver riconosciuto il suo volto. Secondo i primi sospetti, si tratterebbe di un residente della zona, ma non è escluso che l’uomo possa essersi rifugiato in un quartiere vicino. Al momento della rapina, l’improvvisato rapinatore sarebbe stato «sconvolto e spaventato». La speranza è che possa aver commesso qualche errore nella fuga, lasciando tracce dietro di sé che potrebbero farlo ritrovare. Ai presenti avrebbe anche fatto alcuni commenti, da cui qualcuno ha intuito la sua possibile identità.

