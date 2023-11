A “Viva Rai2!” la pace tra Malgioglio e Mahmood: «Ma non lo ascolto mai» – Il video

A Viva Rai2! va in onda la pace tra Cristiano Malgioglio e Mahmood. Fiorello si è adoperato per chiudere la frizione tra i due cantanti, nata perché Mahmood aveva intitolato il suo nuovo singolo Cocktail d’amore, come il brano scritto da Malgioglio e portato al successo nel 1979 da Stefania Rotolo. Il conduttore prima mostra un libro di Mahmood intitolato Come far incazzare Malgioglio. Poi lo chiama in diretta: «Alessandro (Mahmood, ndr.) mi ha fatto arrabbiare ma adesso mi è passata. Come quelle tigri che quando le accarezzi poi diventano morbide. Sono nella fase morbida. Ero a Istanbul che ascoltavo Ancora ancora ancora che ho scritto per Mina e adesso ascoltano in tutto il mondo, ad un certo punto mi chiama l’Adnkronos e mi dice che Mahmood ha scritto una canzone che si chiama Cocktail d’amore. E lì mi sono incazzato. Perché ci sono brani iconici che devono rimanere iconici». Mahmood ha spiegato: «Ma guarda, Malgy, che la mia Cocktail d’amore l’ho scritta dopo che sono andato a Berlino a ballare ad una serata che si chiama Cocktail d’amore in onore della tua canzone. Era un omaggio». Il brano aveva infatti ispirato il nome di una nota festa Lgbt friendly a Berlino. La replica di Malgioglio: «Con Mahmood siamo amici, io lo stimo e lui lo sa benissimo. Anche se, devo essere sincero, non lo ascolto mai». Invece Amadeus ha presentato (per scherzo) il primo finalista di Sanremo Giovani: Ruggix con Mi faccio il tatuaggio.

