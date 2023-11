Bolzano, tenta di imbrogliare all’esame della patente, viene beccato e ingoia l’auricolare

All’ufficio patenti di Bolzano si è svolta una scena piuttosto singolare durante gli esami. Alcuni agenti della polizia in borghese hanno beccato una persona a imbrogliare: aveva un microauricolare nascosto dentro un orecchio. Attraverso il dispositivo il candidato riceveva le risposte esatte ai quiz. Ma quando l’uomo ha capito di essere stato scoperto ha ingoiato in fretta il supporto tecnico. A quel punto è stata necessaria una visita al Pronto Soccorso, dove l’uomo è stato sottoposto a una radiografia che ha svelato la presenza dell’auricolare nello stomaco. A quel punto nei suoi confronti è scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri (una vecchia ma ancora efficace legge del 1925) e falsità ideologica per induzione. Ora rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Immagine di copertina da: Endoacustica

