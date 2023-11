L’Antitrust contro Meta-Instagram e l’influencer Asia Valente: «Fa pubblicità senza avvertire i follower»

L’Autorità Antitrust contro gli influencer. E contro Meta. Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della società proprietaria del social network Instagram e Asia Valente. L’accusa nei confronti del Social Media è di aver omesso di adottare misure per impedire la pubblicazione di messaggi ingannevoli. E questo perché Asia Valente avrebbe pubblicato sul suo profilo foto e video di ristoranti, spa, hotel e strutture turistiche. Senza utilizzare avvertenze sulla natura promozionale dei messaggi. Inoltre, spiega l’Antitrust in una nota riportata da AdnKronos, l’influencer vanterebbe una notevole popolarità basata su un numero consistente di follower, circa 2 milioni. Ma la maggior parte sembra falsa. Secondo l’accusa quindi Meta-Instagram non fornisce adeguate informazioni sui contenuti brandizzati. E non controlla l’utilizzo dello strumento e delle pubblicazioni degli influencer. La società non svolge nemmeno verifiche in merito all’autenticità delle iterazioni sulla piattaforma. Consentendo così la raccolta artificiale di “mi piace” e di follower.

Leggi anche: