L’influencer Pelizon vende corsi contro la depressione, ma non è psicologa. Strigliata di Burioni, scoppia il caso

Un corso motivazionale non a scopo di lucro ma che costa centinaia di euro. Venduto e tenuto da un’ex vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che non ha alcun titolo per fare la mental coach e che promette di rivoluzionare le vite dei propri clienti. «Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto. Ho investito su me stessa per anni. Tra studi, psicologi, letture, corsi, esercizi», scrive Nikita Pelizon sulle sue storie su Instagram. Oggi 25 settembre ha aperto le iscrizioni per il suo corso di crescita personale, Hunika way. Cinque lezioni a settimana per cinque settimane, dureranno dai 30 ai 50 minuti e saranno videoregistrate. In più un canale Telegram per tenersi aggiornati e fare nuove amicizie. Inoltre, è prevista una meditazione guidata. A che prezzo? «Non è a scopo di lucro», scrive in una sua storia per poi aggiungere sotto, «In molti pretendevano anche che fosse gratis… Ho deciso di mettervelo a: 97 euro invece di 247 euro per le prime 24 ore».

INSTAGRAM | Una delle storie sul profilo Instagram di Nikita Pelizon dove descrive l’offerta di Hunika way

C’è però anche un pacchetto VIP che prevede una chiamata con Nikita che analizzerà la situazione di vita dei clienti, i loro interessi e le attività svolte in passato. Tutto alla modica cifra di 457 euro, 247 per i più lesti a cliccare sul link di acquisto, in più uno sconto del 10% sul suo shop. Infatti, se si va sul sito hunika.it, l’influencer offre tazze, diari e cover motivazionali con il suo simbolo, l’unicorno che surfa e fa la dab dance. Un intero marketing che si baserebbe sulle sofferenze della gente comune e che pretenderebbe di aiutarle solo sulla base della propria esperienza personale. Un approccio che ha irritato tanti in giro sul web.

Primo fra tutti il medico e professore di microbiologia e virologia Roberto Burioni: «È bene capire una volta per tutte che la depressione è una malattia come il diabete o l’ipertensione, non il disturbo di chi non ha niente a cui pensare. Bisogna rivolgersi a uno specialista e, se necessario, curarsi con dei farmaci. Chi la minimizza è un irresponsabile», ha commentato su X. A unirsi al coro di polemiche molti utenti: «quello che sta facendo è pericolosissimo, non ha niente a che vedere con la depressione», «è una truffa la vita non ve la migliora lei», «il fatto che lei sfrutti la sua misera popolarità per irretire qualcuno è da denuncia», si legge sui social. L’influencer al momento non ha risposto alle provocazioni e alle critiche.

